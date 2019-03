Une semaine après sa victoire contre l’AS Saint-Etienne (2-0), l’Olympique de Marseille disputait un nouveau match à l’Orange Vélodrome, cette fois-ci face à l’OGC Nice. Et devant son public, le club phocéen s’est une nouvelle fois imposé (1-0). Buteur lors de ses trois premiers matches à domicile, Mario Balotelli a en effet remis ça. Et après la rencontre, Rudi Garcia n’a pas tardé pour féliciter son attaquant.

« Quand on a un buteur de cette trempe, il ne lui faut pas 36 occasions... Il a mis un but magnifique sur un beau centre de Lucas Ocampos. Je suis très content pour lui, pas spécialement pour son but, mais dans la manière où il s’est comporté. Il y a eu quand même pas mal de choses autour de lui et de ce match, et je trouve qu’il a très bien géré ce match au-delà de son but », a expliqué le technicien phocéen au micro de Canal +.