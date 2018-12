Présent en conférence de presse avant le duel contre Strasbourg en Coupe de la Ligue en huitièmes de finale de la compétition, Rudi Garcia a notamment évoqué le désamour de certains supporters marseillais pour leur équipe en ce moment.

« Je fais mon travail, je fais en sorte que l’équipe gagne mercredi. Je le redis, la Coupe de la Ligue c’est le chemin le plus court pour gagner un trophée. On va jouer chez nous mais malheureusement le stade sera bien vide, à nous de faire un résultat et de produire du jeu pour faire revenir les supporters. La saison dernière la communion était magnifique, fin août et début septembre ils n’avaient plus envie de venir et on a inversé la tendance, on veut faire ça mercredi, il n’y a rien d’autre à faire que ça », a lancé l’entraîneur phocéen.