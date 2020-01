Steve Mandanda et Florian Thauvin, les deux champions du Monde 2018 de l’effectif de l’Olympique de Marseille, sont proches, c’est peu de le dire. Les journalistes ont donc profité du passage du gardien en conférence de presse pour prendre des nouvelles de l’ailier, de retour après une longue blessure à la cheville.

« Il va bien, ça évolue, il est impatient, il a hâte de reprendre. Nous aussi, on a hâte qu’il revienne. On attend qu’il nous aide à atteindre l’objectif. On a besoin de lui aussi », a expliqué le portier international tricolore (32 sélections). L’attaquant appréciera.