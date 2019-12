Le cas Isaac Lihadji (17 ans) cristallise l’attention au sein de l’Olympique de Marseille. Le prometteur ailier marseillais formé au club, n’a toujours pas paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Comme nous vous le révélions, le LOSC s’est clairement positionné pour attirer l’intéressé dans ses filets. Si son contrat aspirant expire en juin prochain, la direction phocéenne espère un dénouement heureux dans les prochaines semaines.

Présent en conférence de presse, Steve Mandanda a évoqué le sujet. « Lihadji, c’est un sujet délicat. Je ne peux pas trop me mêler, même si je suis un ancien. Après c’est à lui et son entourage de prendre la décision. On peut le conseiller, c’est quelque chose de personnel. Mais la décision finale lui appartient ainsi qu’à sa famille. On aimerait que sa décision intervienne rapidement car on sait ce qu’il peut nous apporter, » a sobrement commenté le gardien olympien. La balle se trouve désormais dans le camp d’Isaac Lihadji...