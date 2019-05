Steve Mandanda (34 ans) vit une saison plutôt compliquée du côté de l’Olympique de Marseille. Sous le feu des critiques, le portier international tricolore (28 sélections) voit même les rumeurs annoncer l’arrivée d’un concurrent de poids la saison prochaine. Interrogé par Foot Mercato, son frère Parfait (29 ans), qui fait aujourd’hui les beaux jours du Dinamo Bucarest, a volé à son secours, assurant qu’il allait revenir plus fort en 2019/20.

« C’est vrai qu’en tant que frère, ça fait mal. Après, mon frère a une très grande expérience. C’est peut-être la première fois de sa carrière qu’il vit une situation pareille. C’est une mauvaise passe. Ça arrive à tout footballeur. Aujourd’hui, ça arrive à mon frère. C’est une saison assez compliquée, avec des hauts et beaucoup de bas. Mais je sais que ça va passer et qu’il va montrer à tout le monde qu’il est encore là, toujours présent et que ce n’était qu’une mauvaise passe », a-t-il lancé.

