Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivent ce soir avec un duel entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg. A domicile, les Phocéens s’organisent en 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages et une défense composée d’Hiroki Sakai, Adil Rami, Rolando et Jordan Amavi. Morgan Sanson, Maxime Lopez et Luiz Gustavo sont alignés dans le cœur du jeu derrière Dimitri Payet, Lucas Ocampos et Valère Germain.

Strasbourg poursuit dans un 3-4-3 avec Bingourou Kamara dans les buts. Le trio défensif est composé d’Anthony Caci, Stefan Mitrovic et Pablo Martinez. Kenny Lala et Dimitri Liénard évoluent en piston et épaulent Youssouf Fofana et Benjamin Corgnet. Ludovic Ajorque prend la pointe de l’attaque avec Jonas Martin et Kévin Zohi sur les ailes.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi- Sanson, Lopez, Gustavo - Payet, Ocampos, Germain

Strasbourg : Kamara - Caci, Mitrovic, Martinez - Lala, Fofana, Corgnet, Liénard - Martin, Zohi, Ajorque