Samedi, sur la pelouse de Roudourou, Valère Germain était aligné seul en pointe d’un 4-2-3-1, en l’absence de Mario Balotelli. Si Rudi Garcia n’avait pas vraiment d’autres options et si l’attaquant a inscrit le troisième but des siens face à Guingamp en position d’attaquant de pointe (1-3), ce dernier n’a pas caché sa préférence au micro de Maritima TV. Valère Germain préfère évoluer à deux attaquants à l’OM. Et il a révélé au média qui traite l’actualité du pourtour de l’étang de berre que Mario Balotelli partageait son opinion.

« Je pense qu’on est complémentaires dans les déplacements. Après, je ne pense pas qu’un duo d’attaquants doive être jugé sur sa complémentarité au nombre de ballons échangés. C’est surtout en fonction des déplacements. Pour en avoir parlé plusieurs fois avec Mario, lui aussi a beaucoup évolué à deux attaquants et il préfère évoluer dans ce schéma là, parce qu’il se sent moins seul devant, il se sent accompagné. Et puis moi, personnellement, cela ne me dérange pas de faire des efforts, de faire un peu plus d’efforts défensifs. J’ai besoin de ça pour me sentir utile. J’ai besoin de courir, d’être un peu sur le côté, de revenir en défense pour exister dans un match. Chose que, lorsque l’on est seul devant, l’on peut un peu moins faire », a-t-il déclaré.