Défenseur central ou sentinelle ? Le débat autour du positionnement de Boubacar Kamara (20 ans) agite les supporters de l’Olympique de Marseille depuis ses débuts professionnels. André Villas-Boas a donné son sentiment ce lundi en conférence de presse.

« Boubacar Kamara en 6. On va voir. Selon moi, Bouba peut devenir un des meilleurs centraux du monde, il a des qualités incroyables. Il a cette polyvalence aussi, mais il a envie de s’établir comme défenseur central, c’est son poste préféré. Et je dois prendre ça en considération comme coach », a-t-il lâché. C’est tranché donc et le jeune Olympien risque d’apprécier !