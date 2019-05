L’ancien joueur français Younès Kaboul, qui a évolué pendant une saison sous les ordres d’André Villas-Boas à Tottenham (en 2012/2013), a donné son avis sur celui qui est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l’OM. Et pour l’ancien défenseur, AVB a tout les atouts pour réussir chez les Phocéens : « Au niveau du jeu, il me fait penser à des entraîneurs actuels comme Mauricio Pochettino, que j’ai connu ensuite à Tottenham, a confié Kaboul à L’Équipe. Ils ont des principes un peu similaires : toujours repartir de derrière, proprement, par des passes courtes. Il donne beaucoup de liberté à ses milieux et ses attaquants, il ne veut pas qu’ils soient figés à des positions, ils doivent permuter sans cesse. Derrière, tu as intérêt à être solide ! »

L’ancien international tricolore (5 sélections) a ensuite évoqué l’âge de Villas-Boas (41 ans), qui est assez jeune pour un entraîneur : « Il n’a aucun complexe par rapport à son âge. On l’oublie vite, je crois. C’est quelqu’un de mature, qui sait où il veut aller, comment il veut y aller. Il est déterminé et il fait passer ce message. »