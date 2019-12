La saison d’Ousmane Dembélé n’a rien de tranquille. Sa blessure face au Borussia Dortmund fin novembre s’ajoute à une longue liste qui accompagne des performances pas tout à fait au niveau demandé. Il faut donc espérer que le Français sera de retour pour de bon cette fois-ci, sous peine de voir son aventure au FC Barcelone se terminer plus vite que prévue, d’autant plus que l’Euro 2020 approche à grands pas et que sa place est loin d’être acquise.

Pour cela, l’ancien joueur du Stade Rennais est revenu du Qatar où il avait effectué ses premiers soins comme le rapporte Sport. Il serait désormais de retour à Barcelone afin d’entamer la prochaine phase de son rétablissement. Pour rappel, le joueur en aura pour au moins trois mois avant de reprendre le chemin des terrains.