Actuellement, Ousmane Dembélé est la cible des critiques en Espagne. De nouveau blessé, l’ailier tricolore n’aurait pas suivi le protocole médical installé par le FC Barcelone. Alors qu’il s’est fait mal lors du premier match de Liga contre l’Athletic Bilbao (défaite 1-0), le Français ne s’est pas rendu à l’infirmerie du club pour faire une échographie. Un manque de professionnalisme qui ne surprend pas son ancien cuisinier Mickael Naya. Ce dernier a analysé la situation autour d’Ousmane Dembélé pour Le Parisien.

« Ousmane et son entourage se disent que, de toute manière, ils se feront critiquer quoiqu’il arrive. Donc, ça coule sur eux. Ils sont riches. Ils s’en foutent. Ousmane est un gentil garçon, mais il n’a pas sa vie entre ses mains. Il vit constamment avec son oncle et son meilleur ami, qui n’osent rien lui dire. C’est une vie cahotante. Je n’ai jamais vu d’alcool, mais il ne respecte pas du tout ses plages de repos, il n’y a aucune structure de haut niveau autour de lui… J’avais essayé d’organiser les repas en fonction des matchs à venir, des moments de récupération et ça se passait bien ! D’ailleurs, quand il est sans ses amis, Ousmane est complètement différent. Il est curieux, ouvert et éduqué. » Les tensions autour du mode de fonctionnement d’Ousmane Dembélé ne sont pas prêtes de s’apaiser.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10