L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain (2003-2008), Pedro Miguel Pauleta, désormais ambassadeur pour le club de la capitale, a récemment rencontré Kylian Mbappé. Et l’« Aigle des Açores » ne tarit pas d’éloges concernant la jeune pépite française, qui impressionne un peu plus ses coéquipiers chaque semaine : « Il me fait penser à Cristiano Ronaldo, qui a débuté sur un côté et évolue de plus en plus axial, a confié le Portugais à L’Équipe. Je le vois bien finir n° 9 comme lui. »

Et Pauleta a même donné son avis concernant le positionnement de Mbappé : « Mais aujourd’hui, ce n’en est pas un encore, je le préfère sur le côté gauche. Il aime bien rentrer dans l’axe avec son pied droit en partant de la gauche. Il possède plus d’espace sur un côté pour faire parler sa puissance. Il pourrait aussi évoluer en numéro 10, derrière un ou deux attaquants. »