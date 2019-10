Les Pays-Bas, actuels deuxièmes du groupe C, défient l’Irlande du Nord et l’Estonie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Ronald Koeman vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour l’occasion.

On y retrouve deux pensionnaires de Ligue 1 : Memphis Depay (Olympique Lyonnais) et Kevin Strootman (Olympique de Marseille). On notera également la première de Calvin Stengs, attaquant de 20 ans, sensation du début de saison avec l’AZ, avec 8 buts au compteur toutes compétitions confondues.