Présent en conférence de presse mardi, à la veille de la Supercoupe d’Europe entre Liverpool et Chelsea, Pedro avait donné son avis sur Virgil van Dijk et Sergio Ramos. Au lendemain de ses déclarations, l’ailier espagnol a tenu à éclaircir la situation suite à un malentendu. L’occasion pour lui de désigner définitivement l’actuel meilleur défenseur à ses yeux, qui évolue actuellement au FC Barcelone.

« Je tiens à expliquer à tous mes supporters que lors de la conférence de presse d’hier, je n’ai pas dit que Ramos et Van Dijk étaient les deux meilleurs défenseurs centraux du monde, comme ont pu le dire plusieurs médias. J’ai répondu à la question de savoir quelles différences je vois entre eux, alors j’ai évoqué leurs compétences et j’ai dit qu’ils étaient tous les deux en grande forme. Mais si vous me demandez qui est le meilleur, si je dois en choisir un seul, je dirais Piqué parce que je pense que c’est le meilleur en activité. Le meilleur défenseur central avec lequel j’ai jamais joué, c’est Puyol et c’est celui que j’ai le plus apprécié. »

