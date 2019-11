Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Pelé doit apprécier la concurrence acharnée que se livrent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et s’il avait pu jouer à notre époque, l’illustre Brésilien a avoué qu’il aurait aimé évoluer aux côtés de La Pulga.

« Je pense avec Lionel Messi. c’est un joueur habile, qui sait des passes décisives, qui marque. Il dribble bien. Si on avait été dans la même équipe, nos adversaires auraient eu deux joueurs à gérer et pas qu’un seul ! Aujourd’hui, Messi est le joueur le plus complet », a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.