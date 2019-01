Leader de Championship avec 54 points en 27 journées, Leeds United réalise un début de saison probant. Le club dirigé par Marcelo Bielsa est le mieux placé pour être promu en Premier League et se distingue par un jeu chatoyant. Les Peacocks disposent d’ailleurs d’un soutien de poids qui se nomme Pep Guardiola. Le coach de Manchester City qui est un fervent admirateur de Marcelo Bielsa aimerait voir l’ancien club de Rio Ferdinand et de James Milner remonter dans l’élite anglaise.

« Nous gagnons parce que nous sommes dans les grands clubs avec les grands joueurs. Mais tout le monde qui travaille avec lui devient un meilleur joueur et ses équipes sont meilleures. C’est pourquoi c’est un entraîneur spécial et une personne spéciale. Je suis un partisan de Leeds et j’espère que la saison prochaine, ils pourront être en Premier League, ce serait bien pour la Premier League » a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse.