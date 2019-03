Dans le monde des agents de sportifs, Pini Zahavi s’est fait un nom. Instigateur notamment du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, l’agent israélien a dernièrement été associé à l’Olympique Lyonnais et plus précisément Bruno Genesio. Et désormais, le principal concerné serait dans le viseur de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

D’après les informations de L’Equipe, Pini Zahavi devrait en effet être contrôlé par la DNCG, qui peut depuis mars 2017 se pencher sur les activités des agents. Jean-Marc Mickeler, le président de celle-ci, aurait transmis des lettres à sept agents au total, alors que la commission avait déjà étudié six cas l’an dernier. Pini Zahavi et les autres agents ciblés devraient donc transmettre des documents à la DNCG avant le 11 avril pour ensuite rencontrer directement les membres de cette dernière.