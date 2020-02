Deux semaines après son match nul sur la pelouse de Burnley (0-0), Arsenal accueillait Newcastle à l’Emirates Stadium dans le cadre de la 26e journée de la Premier League. Pour cette rencontre, Mikel Arteta avait décidé de laisser Alexandre Lacazette sur le banc au profit du jeune anglais Eddie Nketiah et de titulariser Nicolas Pépé, tandis que Mattéo Guendouzi ne figurait pas sur la feuille de match. Et les Gunners, toujours invaincus en 2020, ont renoué avec le succès en s’imposant largement 4-0 à l’Emirates Stadium après une seconde période plus aboutie que la première. Mikel Arteta peut remercier Pépé, buteur et double passeur décisif. Sur un service en retrait de l’ancien Lillois, Eddie Nketiah a d’abord trouvé le haut de la barre transversale du portier des Magpies (50e).

Quatre minutes plus tard, Aubameyang, le meilleur buteur des Londoniens, ne s’est lui pas manqué en reprenant une nouvelle offrande, d’un Nicolas Pépé intenable sur son couloir droit, de la tête pour ouvrir le score dans cette rencontre (54e, son 15e but en PL). L’international ivoirien, encore lui, a rapidement doublé la mise à bout portant après que Bukayo Saka a parfaitement déposé Valentino Lazaro d’un malicieux petit pont (57e). Si l’ancien Niçois Allan Saint-Maximin, très actif à l’Emirates, a trouvé le poteau de Bernd Leno (75e), le score a été alourdi par Mesut Özil, bien servi par Alexandre Lacazette (90e), rentré en jeu cinq minutes auparavant. Puis l’ancien Lyonnais y est allé de son but pour parachever le succès des siens, sur un nouveau service de Pépé (90e+5), lui qui n’avait plus marqué depuis le 12 décembre. Arsenal (10e, 34 points), qui n’avait plus pris les trois points en Premier League depuis le 1er janvier, rompt sa série de 4 matches nuls consécutifs et revient à 7 unités de Chelsea (4e, 41 points), qui affronte Manchester United lundi soir. Newcastle (12e, 31 points), qui enchaîne une troisième rencontre sans succès, manque l’opportunité de passer devant son adversaire du jour et conserve 7 longueurs d’avance sur West Ham, premier relégable du Royaume.