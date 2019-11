Après la victoire de Chelsea sur Crystal Palace un peu plus tôt (2-0), la 12e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi. Et quatre rencontres étaient au programme. Ainsi, Burnley a facilement disposé de West Ham sur sa pelouse (3-0). Une victoire qui permet aux Clarets de remonter à la 10e place (15 pts) alors que les Hammers se retrouvent en 15e position (13 pts). Dans le même temps, c’est un autre duel du milieu de tableau qui opposait Newcastle et Bournemouth. Les Magpies se sont imposés (2-1) à domicile et prennent la 12e place (15 pts). Les Cherries restent en première partie de tableau (8e, 16 pts).

Dans les autres matches du jour, Everton est allé gagner à Southampton (2-1). Un résultat qui donne de l’air aux Toffees (13e, 14 pts). Les Saints ne s’en sortent pas et restent dans la zone rouge (19e, 8 pts). Enfin, Tottenham recevait Sheffield United dans son stade. Toujours en difficulté en championnat, les Spurs n’ont pu faire mieux qu’un nul (1-1) face à cette étonnante équipe des Blades. L’équipe de Mauricio Pochettino reste en deuxième partie de tableau (12e, 14 pts) alors que les Red & White Wizards sont toujours dans la course à l’Europe (5e, 17 pts).

Les résultats du jour :

Burnley 3-0 West Ham : Ashley Barnes (11e), Chris Wood (44e), Roberto Jimenez (csc, 54e).

Newcastle 2-1 Bournemouth : DeAndre Yedlin (42e) Ciaran Clark (53e) ; Harry Wilson (14e).

Southampton 1-2 Everton : Danny Ings (50e) ; Tom Davies (4e), Richarlison (55e).

Tottenham 1-1 Sheffield United : Heung-Min Son (58e) ; George Baldock (78e).