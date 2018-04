Gardant un infime espoir de figurer en Ligue des Champions la saison prochaine, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Swansea. Un match parfaitement négocié par les joueurs d’Antonio Conte qui ouvrait la marque grâce à Cesc Fabregas (1-0, 4e). L’Espagnol en profitait pour inscrire son 50e but en Premier League.

Solides, les Blues contrôlaient parfaitement la rencontre et viraient en tête à la mi-temps. La physionomie était identique au retour des vestiaires et Chelsea s’imposait sans trembler. Grâce à ce succès, les Londoniens reviennent provisoirement à deux points de Tottenham qui reçoit Watford ce lundi.

50 - Cesc Fabregas has scored his 50th Premier League goal, becoming the third Spanish player to do so in the competition (after Fernando Torres and Diego Costa). Milestone. pic.twitter.com/P3FrLhaW6Y

