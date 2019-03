Fulham accueillait Chelsea à Craven Cottage aujourd’hui, pour le premier match des Cottagers depuis le licenciement de Claudio Ranieri jeudi dernier. C’est un ancien membre du staff de Fulham, Scott Parker, qui assurait l’intérim sur le banc. Et pour sa première à la tête du club, il a vu son équipe s’incliner contre Chelsea 1-2. À noter que Kepa Arrizabalaga était titulaire dans le onze de départ de Sarri, après son refus de sortir du terrain le week-end dernier.

Tout s’est joué en première période dans cette rencontre. Gonzalo Higuaín a ouvert le score pour les Blues (1-0, 20e), avant que le défenseur Calum Chambers n’égalise pour les locaux (1-1, 28e). C’est Jorginho qui a redonné l’avantage à Chelsea (2-1, 31e), et le score n’a plus évolué jusqu’à la fin de la partie. Si Chelsea (6e) revient à un point d’Arsenal (5e), avec un match de plus à jouer, Fulham (19e) s’enfonce de son côté dans la zone rouge (dix points de retard sur Southampton, premier non-relégable), en enchaînant une cinquième défaite consécutive.