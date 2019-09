Ce samedi se déroulait la 7ème journée de Premier League. Celle-ci avait débuté par un succès de Liverpool face à Sheffield United (1-0). Les Reds qui ont remporté leurs sept premiers matchs de la saison, étaient ainsi assurés de rester leaders de Premier League. Dans les matchs de l’après-midi, Chelsea accueillait Brighton à Stamford Bridge. Les hommes de Franck Lampard éprouvaient les pires difficultés à s’extirper du piège tendu par Brighton. Mason Mount subtilisait dans la surface le ballon à Webster qui le fauchait malencontreusement. L’arbitre indiquait le point de penalty. Jorginho transformait la sentence et permettait aux siens d’ouvrir le score (1-0, 50e). Les Blues enfonçaient le clou par Willian bien servi par Abraham, dont la frappe déviée trompait Ryan (2-0, 76e). Chelsea se rassurait grâce à ce succès. De son côté, Tottenham devait se reprendre après un début de saison compliqué et recevait Southampton. Les hommes de Mauricio Pochettino ouvraient le score avant la demi-heure de jeu par Ndombele. Le milieu français bien servi par Son dans la surface ouvrait le score d’une belle frappe (1-0, 23e). Quelques minutes plus tard, les Spurs évoluaient à dix suite à l’expulsion de Serge Aurier (31e).

Les choses se corsaient pour Tottenham qui se faisait rejoindre au score. Lloris commettait une boulette incroyable, ce qui profitait à Ings qui poussait le cuir au fond des filets (1-1, 39e). Mais les Spurs n’avaient pas le temps de douter et Harry Kane remettaient les siens sur les bons rails. Sur un contre éclair, Eriksen dans la surface servait Kane qui ajustait Gunn (2-1, 44e). Grâce à cette victoire, les Spurs retrouvaient le sourire. Dans les autres matchs de l’après-midi, West Ham pouvait en cas de succès face à Bournemouth s’emparer de la deuxième place du classement. Le scénario demeurait parfait en début de match avec l’ouverture du score de Yarmolenko (10e). Mais Bournemouth réagissait par King (1-1, 19e) avant de prendre l’avantage juste après la pause par Callum Wilson (2-1, 46e). Mal en point, Wolverhampton accueillait Watford. Les Wolves ouvraient le score par Dohery (18e) avant de réaliser le break grâce à un but contre son camp de Janmaat (2-0, 62e). Les Hammers ne rendaient pas les armes et égalisaient en fin de match par Cresswell (2-2, 75e). Les Hammers manquaient une belle opportunité de se rapprocher de Liverpool.

Les résultats de l’après-midi

Aston Villa 2-2 Burnley : El Ghazi (33e), McGinn (78e) pour Aston Villa ; Rodriguez (68e), Wood (80e) pour Burnley

Bournemouth 2-2 West Ham : King (19e), Wilson (46e) pour Bournemouth ; Yarmolenko (10e), Cresswell (75e) pour West Ham

Chelsea 2-0 Brighton : Jorginho (50e sp), Willian (76e)

Crystal Palace 2-0 Norwich : Milivojevic (21e sp), Townsend (90+2) pour Crystal Palace

Tottenham 2-1 Southampton : Ndombele (23e), Kane (44e) pour Tottenham ; Ings (39e) pour Southampton

Wolverhampton 2-0 Watford : Doherty (18e), Janmaat (62e, csc) pour Wolverhampton

