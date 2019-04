Déjà relégué en Championship, Fulham n’a pour autant pas baissé les bras. Durant cette 34e journée de Premier League, les Cottagers ont battu Everton 2-0. Les Toffees peuvent se mordre les doigts mais ils ont aussi de quoi se rassurer.

Car son rival dans la course à la 7e place, Wolverhampton, s’est aussi incliné chez un mal classé. Southampton n’a pas tremblé contre les Wolves 3-1 et assure presque son maintien. Enfin, Burnley l’emporte contre la lanterne rouge Cardiff 2-0 et Bournemouth s’est amusé sur la pelouse de Brighton avec une victoire 5-0 à la clé.

Les résultats du jour :

Burnley 2 - 0 Cardiff : Wood (31e, 90e+2).

Brighton 0 - 5 Bournemouth : Gosling (33e), Fraser (55e), Brooks (74e), Wilson (81e), Stanislas (90e+2).

Southampton 3 - 1 Wolverhampton : Redmond (2e, 30e), Long (71e) ; Boly (28e).

Fulham 2 - 0 Everton : Clairey (46e), Babel (68e).