Après des débuts poussifs en Premier League, Chelsea occupe désormais une place plus conforme à son standing en Premier League (4ème). Une réussite qui matérialise tout le travail accompli par Frank Lampard depuis son arrivée sur le banc des Blues.

L’ancien international anglais a d’ailleurs été récompensé en raflant le titre honorifique de manager du mois d’octobre. Le club londonien a en effet remporté tous ses matchs en championnat pendant le mois d’octobre.

Frank Lampard

The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0

— Premier League (@premierleague) November 8, 2019