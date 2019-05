Cet après-midi, Manchester City (1er de Premier League) et Liverpool (2e) vont lutter à distance pour essayer de décrocher le titre de champion d’Angleterre 2018/2019. Normalement, le nom du champion devrait être connu aux alentours de 18h, puisque tous les matches de la dernière journée de Premier League se jouent simultanément (à 16h).

Mais il existe un scénario qui pourrait retarder le sacre de l’une des deux équipes : si la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton débouche sur un match nul explosif (4-4, 5-5...) et que Brighton bat City par quatre buts d’écart (4-0, 5-1...), les deux équipes de tête se retrouveront à égalité parfaite (en Angleterre, seuls le nombre de points, la différence de buts et le nombre de buts marqués sont pris en compte). Si jamais ce scénario, plus qu’improbable, arrivait, un match d’appui sur terrain neutre serait organisé entre Liverpool et City pour déterminer le nom du champion.