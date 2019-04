La Premier League vient de donner les nommés pour le trophée de meilleur espoir de la saison. Élu l’an dernier, Leroy Sané va cette fois-ci être acteur puisqu’il ne fait pas partie de cette prestigieuse liste.

Il observera de loin ses coéquipiers Bernardo Silva et Raheem Sterling se disputer le titre avec Trent Alexander-Arnold (Liverpool), David Brooks (Bournemouth), Marcus Rashford (Manchester United) et Declan Rice (West Ham).

The nominees for the PFA Young Player of the Year !

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 20, 2019