La deuxième journée de Premier League battait son plein ce samedi après-midi. Après la victoire d’Arsenal sur Burnley (2-1), cinq autres rencontres étaient au programme. Ainsi, Liverpool, fraîchement vainqueur de la Supercoupe d’Europe, se rendait à Southampton. Et les Reds se sont imposés (1-2) grâce à Sadio Mané (45+1) et Roberto Firmino (71e). Danny Ings a réduit le score pour les Saints (83e).

Dans le même temps, Everton recevait Watford à Goodison Park. Les Toffees ont gagné sur la plus petite des marges (1-0), grâce à Bernard (10e). Newcastle se déplaçait sur la pelouse de Norwich et les Magpies ont pris une leçon puisqu’ils se sont inclinés (3-1). Aston Villa recevait Bournemouth et les Cherries ont fait la différence en première mi-temps, les Villans ont poussé pour revenir mais ce n’était pas suffisant pour éviter une défaite (1-2). Enfin, Brigthon et West Ham se sont quittés sur un match nul (1-1).

Les résultats de Premier League :

Arsenal - Burnley : 2-1

Southampton - Liverpool : 1-2

Everton - Watford : 1-0

Norwich - Newcastle : 3-1

Aston Villa - Bournemouth : 1-2

Brigthon - West Ham : 1-1

Le classement de Premier League

