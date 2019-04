Ce soir se déroule la cérémonie des PFA Awards, récompensant les meilleurs joueurs de la saison dans les différents championnats anglais. Et un des prix les plus attendus n’était autre que celui de jeune joueur de l’année en Premier League.

C’est Raheem Sterling (Manchester City) qui a reçu la récompense, lui qui sort d’une grosse saison avec les Citizens. Il totalise 17 buts et 10 passes décisives en 31 rencontres de championnat cette saison.

Congratulations to @sterling7 on being named the @PFA Young Player of the Year ! pic.twitter.com/5Zt9bLmYLQ

— Manchester City (@ManCity) 28 avril 2019