De passage à Arsenal entre 1999 et 2007, avant de faire une dernière pige chez les Gunners en 2012, Thierry Henry a marqué de son empreinte la Premier League, en disputant au total 258 rencontres dans le championnat anglais, pour 176 buts inscrits. Une belle carrière outre-Manche qui lui a valu d’être élu meilleur joueur étranger de l’histoire par un quatuor de consultants de la BBC, en récoltant 45% des suffrages. Ce sont Alan Shearer (meilleur buteur de l’histoire de la Premier League), Ruud Gullit (ancien joueur de Chelsea), Chris Sutton (passé notamment par Blackburn) et Rory Smith (journaliste au New York Times) qui ont pris part au vote, aidés par un sondage réalisé auprès de 250 000 internautes.

Henry a notamment remporté deux fois le championnat anglais avec Arsenal (2002 et 2004), étant même élu à deux reprises meilleur joueur de la saison (en 2004 et 2006). Il devance, au classement de ce vote informel, le Portugais Cristiano Ronaldo (14% des voix) et un autre Tricolore, Éric Cantona (12%), tous deux passés à Manchester United. Viennent ensuite l’Argentin Sergio Agüero (8%, Manchester City), l’Ivoirien Didier Drogba (6%, Chelsea) et le portier danois Peter Schmeichel (5%, Manchester United-Aston Villa-Manchester City).

Meilleurs joueurs étrangers de l’histoire en Premier League :

1. Thierry Henry - Français (45%)

2. Cristiano Ronaldo - Portugais (14%)

3. Eric Cantona - Français (12%)

4. Sergio Agüero - Argentin (8%)

5. Didier Drogba - Ivoirien (6%)

6. Peter Schmeichel - Danois (5%)

7. Vincent Kompany - Belge (2%)

8. David Silva - Espagnol (2%)

9. Patrick Vieira - Français (2%)

10. Nemanja Vidic - Serbe (2%)