Avant le tant attendu choc entre Liverpool et Arsenal (suivez le live commenté sur notre site), la 20e journée de Premier League débutait avec cinq affiches au programme. Le dauphin de Manchester City, Tottenham, recevait Wolverhampton. Et tout démarrait bien pour les Spurs puisque Harry Kane ouvrait le score d’une grosse frappe du gauche (1-0, 22e). Cependant, les Wolves attaquaient et Boly égalisait sur corner (1-1, 72e). Et dix minutes plus tard, Jimenez donnait l’avantage à Wolverhampton (1-2, 83e). Tottenham chavirait et Helder Costa tuait le suspense de l’intérieur du gauche (1-3, 88e). Les Spurs laissent l’occasion à Liverpool de prendre 9 points d’avance en cas de succès contre Arsenal.

Sur les autres pelouses, Leicester a été surpris dans les dernières secondes par Cadiff avec un bijou de Camarasa (0-1, 90e+2). A noter que Maddison avait manqué un penalty (75e). De son côté, Everton a été surpris à Brighton par un but de Locadia, déjà buteur contre Arsenal dans la semaine (1-0, 61e). Newcastle a longtemps cru à un succès à Watford après l’ouverture du score de Rondon (0-1, 29e), mais Doucouré égalisait en fin de match pour les locaux (1-1, 82e). Enfin, Fulham a eu Huddersfield à l’usure grâce à un but en toute fin de match de Mitrovic (1-0, 90e+1).

Les résultats de l’après-midi :

Brighton 1-0 Everton : but de Locadia (61e) pour Brighton.

Fulham 1-0 Huddersfield : but de Mitrovic (90e+1).

Leicester 0-1 Cardiff : but de Camarasa (90e+2) pour Cardiff.

Tottenham 1-3 Wolverhampton : but de Kane (22e) pour Tottenham ; buts de Boly (72e), Jimenez (83e) et Costa (88e) pour Wolverhampton.

Watford 1-1 Newcastle : but de Doucouré (82e) pour Watford ; but de Rondon (29e) pour Newcastle.