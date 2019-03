La Premier League a connu un après-midi palpitant avec des retournements de situations dans tous les sens. Tottenham y a de nouveau laissé traîner des plumes. Durant cette 30e journée, les Spurs ont ouvert le score chez le mal classé Southampton grâce au 200e but en carrière de Kane, avant de voir les locaux prendre l’avantage 2-1 dans le dernier quart d’heure. Manchester United est à portée de fusil. Leicester lui revient dans la première moitié du classement avec une victoire contre Fulham 3-1 avec un but de Tielemans et un doublé de Vardy.

Dans le même temps, Bournemouth réalise une belle opération en allant gagner sur la pelouse de la lanterne rouge Huddersfield 2-0. Les Cherries sont 12es à égalité de points avec Everton, qui a été renversé à Newcastle. Les Toffees menaient 2-0 mais ont fini par s’incliner 3-2 à Saint James Park. Enfin, Cardiff se fait du bien avec ce succès 2-0 sur West Ham. Les Gallois reviennent à deux points du premier non relégable Burnley.

Les résultats :

Southampton 2 - 1 Tottenham : Valery (76e), Ward-Prowse (81e) ; Kane (26e).

Leicester 3 - 1 Fulham : Tielemans (21e), Vardy (78e, 86e) ; Ayité (51e)

Huddersfield 0 - 2 Bournemouth : Wilson (20e), Fraser (67e)

Cardiff City 2 - 0 West Ham : Hoilett (4e), Camarasa (52e).

Newcastle 3 - 2 Everton : Rondon (65e), Perez (81e, 84e) ; Calvert-Lewin (18e), Richarlison (32e).