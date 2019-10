Après la victoire d’Everton contre West Ham en début d’après-midi (2-0), la 9e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec six matches programmés à 16h. Dans une bien mauvaise posture (4 défaites sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues), Tottenham devait à tout prix s’imposer contre Watford pour sortir un peu la tête de l’eau. Mais devant leur public, les Spurs n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Doucouré (6e) avait ouvert le score pour les Hornets mais Alli (86e) a offert un point aux siens. Avec ce match nul, le club londonien s’empare de la septième place. Watford est toujours lanterne rouge.

À Stamford Bridge, Chelsea était opposé à Newcastle. Dans une rencontre compliquée, les Blues ont eu le dernier mot grâce à Marcos Alonso, unique buteur (73e, 1-0). Les hommes de Frank Lampard passent donc troisièmes, et comptent le même nombre de points que le nouveau dauphin (provisoire) de Liverpool, Leicester ! Les Foxes sont en effet venus à bout de Burnley (2-1). Vardy (45e) et Tielemans (74e) ont marqué pour les locaux, alors que Wood (26e) avait ouvert la marque pour les visiteurs. Sinon, Aston Villa a pris les trois points dans les derniers instants contre Brighton (2-1), tandis que Bournemouth et Norwich se sont quittés dos à dos (0-0), tout comme Wolverhampton et Southampton (1-1).

Les résultats de 16h :

Aston Villa 2-1 Brighton : Grealish (45e+2), Targett (90e+5) ; Webster (21e)

Bournemouth 0-0 Norwich

Chelsea 1-0 Newcastle : M. Alonso (73e)

Leicester 2-1 Burnley : Vardy (45e), Tielemans (74e) ; Wood (26e)

Tottenham 1-1 Watford : Alli (86e) ; Doucouré (6e)

Wolverhampton 1-1 Southampton : Jimenez (61e, pen) ; Ings (53e)