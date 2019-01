Quadruple tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice dans la compétition 2018-2019 ce soir face à Pontivy (National 3). Le club de la capitale se déplace donc à Lorient, au stade du Moustoir, pour défier cette formation de cinquième division. Pour cette première rencontre de l’annnée, Thomas Tuchel aligne un 4-2-3-1 avec Areola dans les cages et une défense composée de Meunier, Thiago Silva, Nsoki et Kurzawa.

Dans l’entrejeu, le duo Nkunku-Kehrer se positionne devant la défense avec Dani Alves, Neymar et Draxler au-dessus pour épauler Mbappé, aligné à la pointe de l’attaque. Côté pontivyen, Yannick Blanchard opte pour un 3-5-2. Daoudou se positionne dans le but, avec une ligne défensive Kerjean-Guével-Paillot. Dahoyot, Péru, Person, Julé et Le Cunff s’intallent au milieu alors que Jégu et Pierre-Charles sont alignés devant.

Les compositions officielles

Pontivy : Daoudou - Kerjean, Guével, Paillot - Dahyot, Péru, Person, Julé, Le Cunff - Jégu, Pierre-Charles

PSG : Areola - Meunier, T. Silva, Nsoki, Kurzawa - Nkunku, Kehrer - Dani Alves, Neymar, Draxler - Mbappé