Après avoir écarté la Suisse et l’Angleterre lors des demi-finales de la Ligue des Nations, le Portugal et les Pays-Bas se rencontrent pour la finale. Une rencontre importante pour les deux formations qui peuvent renforcer leur palmarès. Les deux pays ont remporté le Championnat d’Europe de Football à une reprise.

A domicile, le Portugal pourra compter sur l’appui du public et se présente dans un 4-4-2 avec Rui Patricio dans les buts. Nelson Semedo, José Fonte, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro prennent place en défense. Le double-pivot est constitué de William Carvalho et Danilo Pereira tandis que Bernardo Silva et Bruno Fernandes prennent les couloirs. Enfin, Gonçalo Guedes et Cristiano Ronaldo évoluent en attaque.

De son côté, la sélection néerlandaise s’établit dans un 4-3-3 classique avec Jasper Cillessen dans les cages. Le gardien du FC Barcelone peut compter en défense sur Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt et Daley Blind. Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong et Marten de Roon trouvent place au cœur du jeu. Enfin, la ligne d’attaque est constituée de Steven Bergwijn, Memphis Depay et Ryan Babel.

Les compositions :

Portugal : Patricio - Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro - B. Silva, Carvalho, Danilo, Fernandes - G. Guedes, Cristiano Ronaldo

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind - Wijnaldum, de Jong, de Roon - Bergwijn, Depay, Babel

