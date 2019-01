Après la défaite de Manchester City et le nul de Manchester United, Chelsea voulait en profiter lors de la suite de la 24e journée de Premier League sur la pelouse de Bournemouth. Et les Blues rentraient bien dans leur match, mais Kovacic trouvait la transversale de la tête (7e). Les Cherries inquiétaient ensuite Kepa, mais Brooks butait sur le portier espagnol (35e). Finalement, Bournemouth ouvrait le score par King (1-0, 47e). Les Blues coulaient et Brooks doublait la mise (2-0, 63e), avant que King ne s’offre un doublé (3-0, 74e). En fin de match, Daniels inscrivait un quatrième but (4-0, 90e+5). Chelsea reste 4e mais manque l’occasion de revenir sur le haut de tableau.

De son côté, Southampton recevait Crystal Palace pour une rencontre du bas de tableau. Sans occasion franche pendant 40 minutes, Crystal Palace ouvrait le score grâce à Zaha (0-1, 41e). Les Eagles dominaient finalement et Tomkins voyait son but refusé par l’arbitre (53e). Seulement, les locaux égalisaient un quart d’heure avant la fin grâce à Ward-Prowse (1-1, 78e). Les Eagles se retrouvaient finalement à 10 après l’expulsion de Zaha. Les deux équipes gagnent une place au classement et ont 4 points d’avance sur Cardiff, 18e.