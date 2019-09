Seule équipe à avoir réalisé un carton plein en Premier League sur ce début de saison, Liverpool voit son manager mis à l’honneur ce vendredi.

Jürgen Klopp a en effet été élu coach du mois d’août. C’est la quatrième fois que le technicien allemand décroche cette distinction personnelle depuis son arrivée en Angleterre.

Another W for Jurgen Klopp

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August #PLAwards pic.twitter.com/0lHGTkvTpj

— Premier League (@premierleague) September 13, 2019