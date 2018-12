Liverpool devait l’emporter à Burnley lors de cette 15ème journée pour rester dans le sillage de Manchester City. Jürgen Klopp avait décidé pour l’occasion de laisser souffler Firmino et Mohamed Salah. Les événements prenaient une mauvaise tournure pour les Reds et Cork (1-0, 54e) ouvrait le score pour Burnley. Conscient qu’une défaite ne faisait pas l’affaire de son équipe, Klopp faisait entrer Firmino et Salah après l’heure de jeu. Un coaching payant qui permettait d’abord à Milner d’égaliser (1-1, 62e) puis à Firmino de délivrer les siens (1-2, 69e). Dans les ultimes secondes, Shaqiri scellait la victoire des siens (1-3, 90+3). Le mano à mano entre Liverpool et Manchester City se poursuivait.

Battu dans les ultimes secondes par Liverpool le week-end dernier, Everton a visiblement du mal à digérer ce revers. Les Toffees qui accueillaient Newcastle, se faisaient rapidement surprendre par Ronjon (0-1, 19e). Les hommes de Marco Silva réagissaient avant la pause par Richarlison (1-1, 38e). De son côté, Chelsea se déplaçait à Wolverhampton. Et les Blues entamaient bien la rencontre avec l’ouverture du score de Loftus-Cheek (0-1, 18e). Mais les hommes de Maurizio se faisaient surprendre par Jimenez (1-1, 59e) peu avant l’heure de jeu puis par Jota (2-1, 63e) quatre minutes plus tard. Une mauvaise opération pour Chelsea qui voyait Liverpool s’envoler. Enfin, Fulham qui recevait Leicester n’a pu faire mieux que de partager les points avec les Foxes. Kamara ouvrait le score peu avant la pause (1-0, 42e) avant que Maddison (1-1, 74e) permette aux hommes de Claude Puel de revenir au score.

Les résultats de la soirée

Burnley 1-3 Liverpool : Cork (54e) pour Burnley ; Milner (62e), Firmino (69e), Shaqiri (90+2) pour Liverpool

Everton 1-1 Newcastle : Richarlison (38e) pour Everton ; Ronjon (19e) pour Newcastle

Fulham 1-1 Leicester : Kamara (42e) pour Fulham ; Maddison (74e) pour Leicester

Wolverhampton 2-1 Chelsea : Jimenez (59e), Jota (63e) pour Wolverhampton ; Loftus-Cheek (18e) pour Chelsea