Suite et fin de cette 16e journée de Premier League ce soir avec la réception de Watford par Everton. Tout a bien démarré pour les Toffees avec l’ouverture du score signée Richarlison (16e) mais l’affaire s’est compliquée en quelques minutes durant la seconde période.

Un but contre son camp de Coleman (63e) puis une nouvelle réalisation de l’ancien Rennais Doucouré (65e) donnaient l’avantage aux Hornets. Un instant plus tard, Foster repoussait un penalty de Sigurdsson (68e) et c’est Lucas Digne qui a finalement égalisé à la dernière seconde de la rencontre d’un magnifique coup-franc (90e+6). Everton s’en sort bien avec ce 2-2 concédé à la maison et se classe 7e alors que Watford est 12e, trois petits points derrière.