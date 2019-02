Après avoir vibré au rythme de la Coupe d’Europe, la 25e journée de Ligue 1 Conforama reprend ses droits. En effet, ce week-end, maintien et lutte pour l’Europe se croisent sur votre Programme TV Foot, et ce dès ce vendredi soir avec l’affiche entre l’Olympique Lyonnais et l’En Avant Guingamp. A quelques heures de recevoir le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les hommes de Bruno Genesio auront à cœur de laver l’affront après leur revers sur la pelouse de Nice le week-end dernier (1-0), les plaçant désormais à six points du LOSC, solide dauphin du PSG. De son côté, Guingamp, lanterne rouge de Ligue 1, va tenter de réaliser l’exploit au Groupama Stadium. Un match à suivre dès 20h45.

Autre rendez-vous entre une équipe luttant pour l’Europe et une autre se battant pour rester dans l’élite, le Marseille-Amiens de samedi à 17h. Les Phocéens restent sur deux succès consécutifs, contre Bordeaux (1-0) et Dijon (2-1), et voudront réaliser la passe de trois afin de rester au contact des places européennes. De leur côté, les Picards viennent de s’imposer contre Caen (1-0), stoppant une série de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Une rencontre capitale pour Mario Balotelli et les siens. Enfin, on termine le week-end par l’un des chocs du championnat, la réception du Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard dimanche soir. Après trois matches sans succès en Ligue 1, les Verts se sont relancés dans la semaine contre Strasbourg (2-1) et tenteront d’aller exploiter la fatigue parisienne après le succès à Old Trafford en Ligue des Champions (0-2). Avec l’Olympique Lyonnais dans le viseur (seulement 3 points d’écart séparent les deux équipes), Jean-Louis Gasset tentera de jouer un vilain tour à son ancien club. De son côté, le PSG cherchera évidemment à glaner un 20e succès en 23 matches (les Parisiens ont deux matches en retard à jouer). De quoi passer un bon week-end à regarder les acteurs de notre Ligue 1.

