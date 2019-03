Après la grosse désillusion du Paris Saint-Germain, éliminé de la Ligue des Champions par Manchester United, mais aussi l’exploit du Stade Rennais en Ligue Europa face à Arsenal en huitième de finale aller, la Ligue 1 reprend ses droits. Le 28e journée et votre Programme TV Foot démarrent exceptionnellement samedi à 17h, puisqu’il n’y aura pas de match vendredi. Du coup, nous allons nous pencher sur la première affiche et un rendez-vous entre Strasbourg et Lyon. Les Alsaciens, incapables de gagner depuis 5 rencontres en Ligue 1, voudront se relancer à la Meinau et garder espoir d’une place en Ligue Europa la saison prochaine. Pour Lyon, l’objectif est différent puisque les Gones peuvent mettre la pression sur le LOSC et revenir à deux points des Dogues en cas de succès. Seulement, à quelques jours d’un déplacement au Camp Nou contre le FC Barcelone (mercredi, 21h), Bruno Genesio pourrait faire légèrement tourner. Strasbourg-Lyon, une rencontre à suivre samedi à 17h sur Canal +.

Autre match important du week-end, le choc entre l’AS Saint-Etienne et le LOSC. Un nouveau match au parfum d’Europe pour les Verts, battus par l’Olympique de Marseille le week-end dernier (2-0). De son côté, le LOSC reste sur un succès à Dijon (1-0) et voudra conserver son avance sur l’Olympique Lyonnais. En cas de succès, les Dogues mettraient les Verts à 14 points à 10 journées de la fin. Un sacré matelas d’avance. Une affiche à suivre sur beIN Sports dimanche (15h). Enfin, on termine cette 28e journée avec un nouveau match à enjeu entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Si les Phocéens viennent d’écarter un de leur concurrent le week-end dernier et un succès sur Saint-Etienne, les Aiglons auront l’occasion de revenir à un point de l’OM en cas de succès et s’offrir une fin de saison mouvementée. Marseille tentera de revenir sur Lyon et Lille, ou du moins de conserver cet écart sans l’accroître. Une affiche à suivre dimanche à 21h sur Canal +.

