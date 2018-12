Entre le Paris Saint-Germain et Adrien Rabiot, le divorce est consommé. Interrogé par Yahoo Sport, le directeur sportif du club parisien Antero Henrique a en effet précipité la fin du feuilleton en annonçant enfin publiquement que le jeune milieu de terrain ne rejouera plus sous le maillot rouge-et-bleu tant qu’il n’aura pas signé de nouveau contrat (il est libre en juin prochain, ndlr).

Mis au placard, Rabiot ne devrait donc plus réintégrer le groupe francilien. Le Parisien annonce en effet que le joueur ne compte plus signer de prolongation. Mieux, le quotidien confirme les rumeurs persistantes indiquant que le milieu de terrain se rapprocherait du FC Barcelone. Selon Le Parisien, Rabiot a bel et bien dit oui au Barça et se serait même mis d’accord contractuellement avec les Blaugranas. Reste à savoir quand son départ sera effectif.