C’est la fin du feuilleton Adrien Rabiot. Après des mois de négociations et de rebondissements, le milieu de terrain français va quitter son club formateur. Alors qu’il a décidé de ne toujours pas prolonger avec le PSG, Antero Henrique a pris les devants et a annoncé à Yahoo Sport ce lundi soir qu’il mettait fin aux négociations. En fin de contrat en juin prochain, le joueur partira libre et pourra s’engager où bon lui semble.

« C’est une décision qu’a prise le club à la suite d’une réunion que j’ai eue avec le joueur. Le joueur m’a informé qu’il ne signerait pas de contrat et qu’il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat », a expliqué le directeur sportif du club parisien. Il a ensuite dévoilé les raisons de cette décision. Selon lui, les discussions se sont heurtées au clan du joueur qui n’a pas voulu donner suite aux diverses propositions.

« Il y a plusieurs mois, nous avions eu des échanges positifs avec son représentant dans l’optique qu’il reste au club et qu’il signe un nouveau contrat. Nous avions également accepté toutes les conditions du joueur liées au domaine sportif. Nous avions discuté de ces conditions afin qu’il reste avec nous pour les années à venir. Mais, malheureusement, désormais, les discussions se sont totalement arrêtées. » Reste maintenant à savoir si le PSG va chercher à se débarrasser du joueur dès le mercato d’hiver où s’il va attendre la fin de saison comme l’a demandé Tuchel, qui souhaite toujours la venue d’un numéro 6.