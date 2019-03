Depuis le 5 décembre dernier et un match face à Strasbourg, Adrien Rabiot n’a plus joué avec le Paris Saint-Germain. Suite à un problème autour de sa prolongation, le club de la capitale avait en effet décidé de le mettre à l’écart. Un peu plus de trois mois plus tard, le principal concerné est revenu sur cette situation compliquée. Et ce jeudi soir, le club aurait pris une nouvelle décision concernant le milieu français.

D’après les informations du journal L’Equipe, le Paris Saint-Germain aurait en effet décidé de mettre à pied Adrien Rabiot jusqu’au 27 mars prochain ! Le quotidien sportif explique que le champion de France aurait pris cette décision suite à sa sortie en boîte de nuit la semaine dernière, mais également pour son « like » sur la vidéo de Patrice Evra, qui célébrait le succès de Manchester United dans les tribunes du Parc des Princes (1-3).