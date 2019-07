Ander Herrera a porté ses nouvelles couleurs pour la première fois mardi soir lors du match amical contre Dresde, largement remporté par le PSG (6-1). Le milieu de terrain espagnol s’est exprimé à l’issue de la rencontre, relayé par Le Parisien. Il a dit ainsi tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé, qui a brillé dans ce match avec deux buts et deux passes décisives.

« Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et il peut devenir le meilleur joueur du monde… En fait quand on joue avec lui, on essaie de garder le ballon et de le lui donner dans les meilleures conditions possible. Ensuite, on sait qu’il peut nous faire gagner des matchs à lui tout seul. Il n’est pas le seul dans ce cas. Neymar, Cavani et Di Maria peuvent en faire de même. Avec des joueurs de cette qualité, le bloc doit être parfaitement en place. On doit défendre pour eux et récupérer les ballons le plus vite possible. Kylian (Mbappé) a été incroyable ce soir (mardi soir). Mais si un jour il est moins bien, d’autres joueurs pourront faire la décision à sa place », a-t-il confié.

