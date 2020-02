Keylor Navas (33 ans) semble avoir mis un terme au débat sur les gardiens qui rythmait l’actualité du Paris SG ces dernières saisons. Angel Di Maria (32 ans), interrogé par le site officiel du club de la capitale, a évoqué l’importance du portier costaricain.

« Il apporte son expérience à tout le groupe. Humainement, il est vraiment incroyable et il permet au groupe de rester uni, que tout le monde tire dans le même sens. Et c’est ce que nous faisons. En plus de son expérience, il est décisif... Je pense que tout cela est aussi une motivation pour les joueurs, car vous savez que derrière, il y a un gardien de but qui peut vous sauver à tout moment », a lancé el Fideo, conquis.