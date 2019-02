Récemment, le Paris Saint-Germain a connu les blessures de Marco Verratti et Neymar. Outre cela, le club francilien s’est heurté à des erreurs d’arbitrage. En effet, Mbaye Niang et Nabil Fekir ont seulement reçu des cartons jaunes suite à des fautes grossières sur Thilo Kehrer et Leandro Paredes. Des actions qui ont passablement énervé Thomas Tuchel.

Le directeur sportif des Parisiens, Antero Henrique ne s’est pas montré insensible également. D’après L’Equipe, il se serait réuni dans l’après-midi avec Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage et Maxwell le coordinateur sportif du PSG. Lors de cette réunion, Antero Henrique a demandé plus de protection envers les joueurs de la capitale. Pascal Garibian a quant à lui reconnu que les deux fautes citées auraient du déboucher sur un rouge.