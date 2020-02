La 26e journée de Ligue 1 s’achève ce soir avec un choc entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux.

A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-4-2 avec Sergio Rico dans les buts. Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat forment la défense. Marquinhos et Marco Verratti forment le double pivot alors que les couloirs sont occupés par Angel Di Maria et Neymar. Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

De son côté, Bordeaux opte pour un 3-4-3 avec Benoît Costil comme dernier rempart. Enock Kwateng, Laurent Koscielny, Pablo, Loris Benito et Youssouf Sabaly le devancent. Toma Basic et Otavio se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Nicolas De Préville, Samuel Kalu et Hwang Ui-jo forment le trio offensif.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Rico - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar - Cavani, Mbappé

Girondins de Bordeaux : Costil - Koscielny, Pablo, Benito - Kwateng, Basic, Otavio, Sabaly - De Préville, Kalu, Hwang