Recruté cet été par le Paris SG, Eric-Maxim Choupo-Mouting (1 but, 14 apparitions) se sent bien dans la capitale malgré son faible temps de jeu. C’est ce qu’il a expliqué à RMC. « À titre personnel, je suis déjà très content et très fier d’être ici, d’avoir fait mes matches. Je sais que chaque joueur veut jouer le plus possible. Mais tout le monde ne peut pas jouer tous les matches. Dès que j’ai ma chance, j’essaye d’apporter des choses. Je suis content d’avoir fait des matches. Je suis content d’avoir marqué. J’espère que je vais encore plus marquer. Mais le plus important est le succès de l’équipe. Après si nous tous avons du succès, c’est le plus important pour Paris ».

Il poursuit : « Même si je ne joue pas beaucoup, j’essaye d’apporter quelque chose. J’essaye d’être là pour le groupe. Je sais que je peux apporter quelque chose, quand des joueurs sont fatigués par exemple, quand Cavani ou Kylian (Mbappé) sont fatigués. J’essaye d’apporter mes qualités. Je crois que je l’ai déjà fait. Je peux le faire encore mieux. C’est mon rôle ».