Samedi, le PSG retrouve les affaires courantes et reçoit Toulouse au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur notre live). L’occasion d’entrevoir le retour de Daniel Alves sur les pelouses de Ligue 1 ? Victime d’une lésion d’un ligament croisé antérieur, l’international brésilien n’a plus disputé une rencontre officielle depuis le 8 mai dernier et la finale de Coupe de France face aux Herbiers (2-0).

L’ancien joueur du FC Barcelone qui participe aux séances collectives depuis fin octobre se rapprocherait d’un retour. Selon les informations du Parisien, Thomas Tuchel songerait fortement à convoquer le latéral droit dans le groupe parisien pour la réception du TFC. Ce qui constituerait une bonne nouvelle pour le PSG avant le choc face à Liverpool mercredi en Ligue des champions...