Jeudi soir, les féminines du Paris Saint-Germain se sont inclinées sur la pelouse de Chelsea (2-0) pour un quart de finale aller de Ligue des Champions. Une défaite à laquelle plusieurs fans du club de la capitale voulaient se rendre. Cependant, plusieurs d’entre eux ont été refoulés.

C’est ce qu’annonce la presse anglaise. Une cinquantaine de fans a été recalée par la police car ils avaient en leur possession des armes dont des couteaux, des poings américains et des drogues de classe A dans leur car. Enfin, des échauffourées dans les gares de Waterloo et Wimbledon impliquant des partisans du PSG ont également eu lieu.

This is the coach of PSG supporters being sent back to France. I’m told there were weapons - knuckle duster and knives - plus drugs on board. They damaged Chelsea’s Kingsmeadow ground this morning before returning later. Banned from PSG men’s and youth games but not women’s. pic.twitter.com/5u1IdTvUTm

— Jacqui Oatley (@JacquiOatley) 21 mars 2019